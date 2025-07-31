В Астане в рамках экологической кампании "Таза Қазақстан" реализован вдохновляющий проект: на территории школы-лицея №8 открылся уникальный ландшафтный сад под названием "ЖасЛандшафт", передает BAQ.KZ.

Идея создания экологического пространства принадлежит учителю математики Гульшат Абуовой, которую с энтузиазмом поддержали весь педагогический коллектив, школьники и волонтёры.

Сад стал не просто зоной отдыха, но и практической лабораторией под открытым небом, где учащиеся могут изучать природу, устойчивое земледелие и даже основы возобновляемой энергетики. На территории обустроены цветочные и травяные клумбы, установлены малые архитектурные формы из природного камня, созданы уголки для отдыха и размышлений. Здесь есть экспериментальный участок с овощами и травами, площадка для компостирования и даже мини-фонтан, работающий от солнечной энергии.

По словам инициатора, главная цель проекта — не просто озеленение, а формирование у школьников ответственного отношения к окружающей среде, развитие экологической культуры и интереса к науке. И уже есть первые плоды: недавно один из учеников 8 класса заметил изменения в листьях растения и самостоятельно провёл исследование, чтобы выяснить причину. Такие моменты, по мнению педагогов, способствуют развитию наблюдательности и критического мышления.

В создании "ЖасЛандшафта" активное участие принимали молодые волонтёры программы "Жасыл ел", совместно с учащимися они разработали план озеленения, монтировали систему полива и формировали ландшафтные элементы.

Проект уже признан образцовым в рамках национальной инициативы "Таза Қазақстан" и демонстрирует, как даже локальные школьные инициативы могут играть важную роль в экологическом воспитании и формировании нового поколения, ориентированного на устойчивое развитие.