1 июня в Астане, в рамках празднования Международного дня защиты детей, прошла Национальная олимпиада по ментальной арифметике. Организатором мероприятия выступила Международная детская академия UCMAS при поддержке партии "AMANAT", передает BAQ.KZ.

Около 300 участников в возрасте от 5 до 15 лет из всех регионов страны продемонстрировали невероятную скорость и точность мышления. Во время одного из заданий они выполнили 200 арифметических примеров всего за 10 секунд, установив новый рекорд Казахстана.

Соревнования прошли по трём категориям: визуальная, слуховая и ментальная арифметика. Все этапы контролировались международным наблюдателем — доктором Крисом Чью, директором Генерального штаба Международной программы UCMAS.

"Программа UCMAS зарекомендовала себя как эффективный инструмент интеллектуального развития и охватывает 87 стран. В Казахстане академия с 2011 года раскрыла потенциал тысяч детей", — отметила председатель Есильского районного филиала партии "AMANAT" Санира Жусупова.

Особое внимание уделили участию детей с особыми образовательными потребностями. Так, незрячая ученица Жанерке Назроллаева, несмотря на сложности, ежегодно занимает призовые места на национальных и международных олимпиадах. В 2023 году она была внесена в Книгу рекордов Казахстана как абсолютный чемпион страны, а в декабре представляла Казахстан на мировом чемпионате в Нью-Дели, где показала выдающийся результат среди 6000 участников.

Национальная олимпиада в Астане стала не только праздником знаний и достижений, но и ярким примером того, как правильно поддерживать и развивать детский потенциал в Казахстане.