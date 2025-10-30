В Астане девушка пыталась спрыгнуть с 15-го этажа
Сегодня в Байконурском районе Астаны произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией, передает BAQ.KZ.
На пульт службы "112" поступило сообщение о том, что на parapете 15-го этажа одного из домов по улице Ш. Иманбаевой стоит человек.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, действуя решительно и слаженно, через соседнюю квартиру вышли на опасную высоту и начали переговоры, стараясь убедить девушку отказаться от рокового шага.
Одновременно другая группа спасателей поднималась с помощью автолестницы, готовая прийти на помощь в любой момент. Благодаря профессионализму, выдержке и самоотверженности сотрудников ДЧС девушку 1999 года рождения удалось благополучно снять с парапета и доставить в безопасное место.
По информации ведомства, жизни и здоровью спасённой ничего не угрожает. С ней работают специалисты.
