В Астане до конца августа частично ограничат движение по проспекту Богенбай батыра
Ограничение движения будет действовать с 11 по 31 августа 2026 года.
11 Августа 2026, 22:32
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11 Августа 2026, 22:3211 Августа 2026, 22:32
262Фото: Pixabay.com
В Астане из-за проведения среднего ремонта частично ограничат движение по проспекту Богенбай батыра. Работы проходят на участке от улицы Ш. Валиханова до проспекта Сарыарка, сообщает официальный сайт столичного акимата.
На время ремонта транспорт будет двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.
Для безопасности участников дорожного движения на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
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