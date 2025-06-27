В Астане дроны фиксируют нарушителей ПДД и алиментщиков
В Астане тестируют воздушную систему слежения.
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Министерство внутренних дел, АО "Казахтелеком" и разработчики системы Sergek приступили к тестированию новейших технологий видеонаблюдения в Астане, передает BAQ.KZ. Теперь интеллектуальная система Sergek установлена на дроны, которые помогают полицейским отслеживать нарушителей и оперативно реагировать на правонарушения.
Как сообщили в Sergek Group, беспилотные летательные аппараты, интегрированные с Sergek, способны в реальном времени выявлять нарушителей правил дорожного движения, алиментщиков, а также должников, находящихся в розыске. Информация с дронов мгновенно поступает на планшеты сотрудников полиции, что значительно повышает скорость и эффективность их работы.
"Мы всегда открыты к экспериментам с новыми технологиями. Использование дронов, оснащённых системой Sergek, - это не просто шаг в будущее. Это яркий пример того, что IT-сфера Казахстана способна разрабатывать и внедрять решения мирового уровня", - отметил генеральный директор Sergek Group Евгений Ким.
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