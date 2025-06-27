Министерство внутренних дел, АО "Казахтелеком" и разработчики системы Sergek приступили к тестированию новейших технологий видеонаблюдения в Астане, передает BAQ.KZ. Теперь интеллектуальная система Sergek установлена на дроны, которые помогают полицейским отслеживать нарушителей и оперативно реагировать на правонарушения.

Как сообщили в Sergek Group, беспилотные летательные аппараты, интегрированные с Sergek, способны в реальном времени выявлять нарушителей правил дорожного движения, алиментщиков, а также должников, находящихся в розыске. Информация с дронов мгновенно поступает на планшеты сотрудников полиции, что значительно повышает скорость и эффективность их работы.