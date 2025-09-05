В Астане фанаты превратили финал матча Казахстан - Уэльс в экологическую акцию
К акции присоединился и популярный экоперсонаж Тазабек.
После завершения отборочного матча чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Уэльса на "Астана-Арене" болельщики устроили необычное завершение вечера — массовую уборку стадиона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
Зрители не спешили расходиться и остались на трибунах, чтобы собрать мусор и поддержать культуру чистоты и бережного отношения к общему пространству.
К акции присоединился и популярный экоперсонаж Тазабек, чьё появление вызвало радость и аплодисменты. Его участие превратило уборку в дружеский и позитивный флешмоб.
Таким образом, фанаты продемонстрировали не только преданность национальной сборной, но и ответственное отношение к экологии города.
Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0.
