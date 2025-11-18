В Астане филармония превратила "Таза Қазақстан" в масштабный флешмоб чистоты
Филармония им. Рахмадиева собрала более 200 сотрудников на акцию "Таза Қазақстан".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На территории Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева прошла масштабная акция чистоты в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой акимат города Астаны.
В уборке приняли участие более 200 сотрудников коллектива, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Участники привели в порядок прилегающую территорию, подчёркивая важность личного вклада каждого жителя в чистоту города. По словам художественного руководителя и главного дирижера Казахского оркестра Айткали Жайымова, подобные мероприятия давно стали регулярными для филармонии.
"Акция "Таза Қазақстан" — очень важное мероприятие. Ведь каждый держит свой дом в чистоте. Точно так же и наш город, и наши улицы должны быть чистыми. Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева ежемесячно принимает участие в данной акции", — отметил Народный артист Казахстана.
Он также обратился к жителям столицы с призывом присоединиться к общему делу и принять участие в экологической инициативе, подчеркнув, что чистый город начинается с ответственности каждого.
Самое читаемое
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- 8 человек погибли в страшной аварии на трассе ЗКО
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России