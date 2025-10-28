В Астане "голый" перформанс ради квартиры закончился арестом на 15 суток
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице необычная акция для получения жилья закончилась не новосельем, а арестом, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который устроил перформанс в торговом центре.
В суде установлено, что 21 октября 2025 года А., находясь в торговом центре в нижнем белье бегал с плакатом в руках и выкрикивал фразу: "...подари мне квартиру!", — говорится в материалах суда.
Посетители ТЦ сначала решили, что это розыгрыш или рекламная кампания, но позже стало ясно — артист-любитель действовал по собственной инициативе. Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям.
В суде мужчина объяснил, что хотел привлечь внимание и, возможно, таким образом "поймать удачу" в розыгрыше квартиры. Однако вместо ключей от жилья получил 15 суток административного ареста по статье 434, часть 1 КоАП РК — "Мелкое хулиганство". Суд учёл, что нарушитель ранее к ответственности не привлекался, вину признал и раскаялся. Тем не менее, судья счёл, что публичный забег в нижнем белье всё же требует "воспитательной паузы".
Постановление пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Ипподром стоимостью свыше 1 млрд тенге строится в Восточном Казахстане
- Казахстанский студент обошел участников из 10 стран и завоевал золото на Пекинском балетном конкурсе
- В Алатауском районе Алматы открываются новые заводы и промышленные парки
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- В Костанае КамАЗ насмерть сбил пенсионерку