В столице необычная акция для получения жилья закончилась не новосельем, а арестом, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд Астаны рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который устроил перформанс в торговом центре.

В суде установлено, что 21 октября 2025 года А., находясь в торговом центре в нижнем белье бегал с плакатом в руках и выкрикивал фразу: "...подари мне квартиру!", — говорится в материалах суда.

Посетители ТЦ сначала решили, что это розыгрыш или рекламная кампания, но позже стало ясно — артист-любитель действовал по собственной инициативе. Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям.

В суде мужчина объяснил, что хотел привлечь внимание и, возможно, таким образом "поймать удачу" в розыгрыше квартиры. Однако вместо ключей от жилья получил 15 суток административного ареста по статье 434, часть 1 КоАП РК — "Мелкое хулиганство". Суд учёл, что нарушитель ранее к ответственности не привлекался, вину признал и раскаялся. Тем не менее, судья счёл, что публичный забег в нижнем белье всё же требует "воспитательной паузы".

Постановление пока не вступило в законную силу.