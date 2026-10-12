В Астане горит ангар на проспекте Акжол

В Астане на проспекте Акжол в районе Алматы горит двухэтажное здание ангарного типа. Прямо сейчас огонь тушат спасатели МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

О пожаре сообщили в столичном подразделении МЧС.

Когда на место приехали первые пожарные расчеты, здание уже было охвачено открытым огнем. Вокруг стоял сильный дым.

Спасатели сразу подали пожарные стволы и начали тушение. Чтобы координировать работу, прямо на месте развернули штаб пожаротушения.

Пожару присвоили повышенный ранг. Это значит, что к тушению привлекли больше сил и техники МЧС, чем при обычном вызове.

Сейчас спасатели принимают все меры, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Работы продолжаются.