В Астане хотят утвердить правила захоронения и ухода за могилами

В Астане собираются установить единый порядок погребения и организации ухода за могилами. Столичные власти подготовили проект новых правил, которые будут регулировать эти вопросы на городском уровне, передаёт BAQ.KZ.

Документ разработало Управление коммунального хозяйства Астаны. Его планируют утвердить решением городского маслихата.

Как следует из пояснительной справки, правила должны определить порядок погребения и организации ухода за могилами на территории столицы.

Проект подготовлен на основе типовых правил, утверждённых Министерством национальной экономики Казахстана 9 января 2026 года.

Предполагается, что новый документ установит единые требования к организации похоронного дела и уходу за местами захоронений в Астане.

При этом в опубликованной справке пока не раскрываются конкретные положения будущих правил. В частности, не уточняется, будут ли предусмотрены дополнительные обязанности по содержанию могил, изменения в организации захоронений или новые требования к обслуживанию кладбищ.

Пока речь идёт о проекте решения маслихата. Новые правила начнут действовать только после их утверждения и вступления нормативного акта в силу.