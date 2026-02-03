Сотрудники МВД и КНБ провели задержания фигурантов преступного сообщества в Астане и Алматы, причастных к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, передает BAQ.KZ.

Подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. Так, в одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали 12 млн тенге.

Также зафиксированы факты давления на представителей бизнеса и поджогов автотранспортных средств с целью устрашения. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты крупные денежные средства, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Шесть фигурантов водворены в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.