Похищали людей и поджигали авто: дерзкую ОПГ обезвредили в Алматы и Астане
Сотрудники МВД и КНБ провели задержания фигурантов преступного сообщества в Астане и Алматы, причастных к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, передает BAQ.KZ.
Подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. Так, в одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали 12 млн тенге.
Также зафиксированы факты давления на представителей бизнеса и поджогов автотранспортных средств с целью устрашения. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты крупные денежные средства, холодное оружие и другие вещественные доказательства.
Шесть фигурантов водворены в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
