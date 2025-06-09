В одном из жилых комплексов Астаны 13-летнего мальчика с диагнозом детский церебральный паралич жестоко избил сверстник. Несмотря на наличие свидетелей и медицинские травмы у пострадавшего, полиция, по словам матери ребёнка, до сих пор не предприняла никаких действий. Корреспондент BAQ.KZ поговорила с мамой мальчика.

Инцидент произошёл вечером 30 мая во дворе ЖК "Ак Отау", где Жанарыс гулял вместе со своей младшей сестрой. Подросток из соседнего дома, ученик 6 класса, сначала толкнул Жанарыса, после чего начал избивать лежащего на земле: пинал по голове и животу. Сестра побоялась вмешиваться, но просила нападавшего остановиться. Тот проигнорировал её слова и ушёл лишь после того, как избил ребёнка. Жанарыс остался лежать на земле и плакал.

"Это видели все дети во дворе. Вечером, когда я пришла с работы, у дома меня ждала мама нападавшего. Вместо извинений она начала кричать на меня, не дала сказать ни слова", - рассказала мать пострадавшего Балауса Косанова.

Мальчику вызвали скорую. Медики зафиксировали гематому на голове и доставили его в детскую больницу. Мама обратилась в полицию, но, по её словам, на первый вызов никто не приехал. Патруль появился только после повторного звонка, ближе к часу ночи.

"Я написала заявление. Мне сказали, что на следующий день свяжется участковый. Никто так и не позвонил. 1 июня я сама набрала полицию, но внятного ответа не получила. Такое чувство, будто ждут, пока у ребёнка пройдут все синяки и ссадины", - говорит женщина.

Ситуация усугубляется тем, что Жанарыс не может говорить и выражать свои эмоции словами. По словам матери, он тяжело переживает произошедшее, после инцидента он плакал целый час. Сейчас боится выходить на улицу.

"Если бы родители того мальчика попросили прощения, я бы сразу простила. Наоборот, на меня накричали и пригрозили написать заявление на меня. Мой сын хочет играть на улице. Ребёнок же. А там его дразнят дети, всё время придираются. Если сейчас не будет реакции, другие дети тоже начнут его бить. Я молчала раньше, но теперь хочу, чтобы всё решилось по закону. Пусть несут ответственность и мальчик, и его родители", - говорит мама Жанарыса.

Редакция направила официальный запрос в полицию Астаны с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему по заявлению не принято мер.