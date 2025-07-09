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В Астане изменены маршруты более 10 автобусов

Корректировки носят временный характер.

Сегодня, 09:23
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В Астане изменены маршруты более 10 автобусов Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 12, 26, 30, 32, 35, 46, 50, 53, 55Б, 56, 66 и 501.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Ранее мы сообщали, что Минтранспорта начал проверку водителей автобусов и фур.

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