В Казахстане стартовала масштабная акция "Тахограф" по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителями. С 20 июня по 20 июля Министерство транспорта проверяет, сколько часов за рулём проводят водители автобусов, фур и грузовиков, и как соблюдаются требования законодательства, передает BAQ.KZ.

Особое внимание - использованию тахографов, фиксирующих время управления транспортом. Согласно правилам, за рулём можно находиться не более 9 часов в день, а после 4,5 часов подряд - обязателен перерыв не менее 45 минут.

Контроль охватит международные и междугородние пассажирские перевозки, перевозку опасных и обычных грузов, нерегулярные и регулярные маршруты.

Штрафы — внушительные:

для водителей — 10 МРП;

для перевозчиков — от 5 до 50 МРП.

Водителей и компании наказывают за несоблюдение режима, использование чужих или неисправных тахографов, а также за игнорирование правил в дальнобойных рейсах.

По данным Министерства, регулярное нарушение режима - одна из причин ДТП и усталости за рулём. Акция "Тахограф" должна не только навести порядок, но и предотвратить трагедии на дорогах.

Проверки будут проводиться на трассах, пунктах контроля и в автопарках по всей стране.