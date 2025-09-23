  • 23 Сентября, 17:07

В Астане изменены маршруты более 10 автобусов

Изменения носят временный характер.

Сегодня, 16:45
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 5, 5А, 7, 8, 13, 20, 21, 25, 31, 40, 71/

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

