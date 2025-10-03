  • 3 Октября, 14:54

В Астане изменены маршруты более 10 автобусов

Корректировки носят временный характер.

Сегодня, 14:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
37
Фото: BAQ.KZ

Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 11, 32, 48, 57, 21, 2, 3, 14, 60, 66, 503, 50.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Самое читаемое

Наверх