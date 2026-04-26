В Астане изменили схемы движения 11 автобусных маршрутов

В Астане временно скорректированы схемы движения сразу 11 автобусных маршрутов, передает BAQ.KZ.

По информации городских служб, изменения коснулись маршрутов №2, 8, 13, 49, 55А, 55Б, 54, 63, 67, 68 и 82.

Также на время перекрыт проезд к остановкам «Народный банк» и «Улица Амангельды Иманова». В связи с этим автобусы временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данных пунктах.

Жителей и гостей столицы просят учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.