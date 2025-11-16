В столичном районе Алматы прошли очередные рейдовые мероприятия по выявлению незаконной продажи насвая, снюса и других некурительных табачных изделий. Мониторинг провели представители районного акимата и сотрудники управления полиции, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ходе проверки в двух магазинах были обнаружены факты реализации запрещённой продукции. Продавцов привлекли к административной ответственности, всего изъята 61 единица насвая и снюса.

Как отметил руководитель отдела внутренней политики акимата района Айдын Айдынулы, такие мероприятия проводятся на постоянной основе в рамках принципа "Закон и порядок" и направлены на защиту здоровья граждан и профилактику вредных привычек среди молодёжи.

С начала 2025 года в районе Алматы проведено 14 рейдов. За это время выявлено 45 магазинов, где осуществлялась незаконная продажа некурительных табачных изделий, а общее количество изъятой продукции составило 1201 единицу. Рейды продолжатся и дальше.