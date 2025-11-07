В Астане продолжается активная работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках плана "Астана — город без наркотиков" и принципа "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года сотрудниками полиции изъято более 422 килограммов различных наркотических средств, включая 40 килограммов синтетических веществ, а также пресечена деятельность двух нарколабораторий. В столице раскрыто свыше тысячи наркопреступлений, из которых 312 связаны с их сбытом.

Недавно правоохранители задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и распространении наркотиков. По месту его проживания было изъято 11 килограммов гашиша и 10 килограммов марихуаны. Кроме того, в Астане завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора", в ходе которого из незаконного оборота было изъято свыше 350 килограммов наркотиков.

Особое внимание уделяется профилактической работе среди молодежи. В школах и вузах проходят лекции, тематические акции и спортивные мероприятия с участием известных артистов, спортсменов и блогеров. Цель этих мероприятий — предупредить потребление наркотиков и повысить сознательность граждан. Полиция призывает жителей столицы быть внимательными и не оставаться равнодушными к фактам наркомании/