В Астане изъяли вейпы на 6 млрд тенге и раскрыли схему отмывания денег
АФМ пресекло крупнейшую сеть по незаконному обороту вейпов в Казахстане.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане пресечена деятельность крупной оптовой сети, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана через мессенджер Telegram и доставлялась курьерами, передает BAQ.KZ.
В ходе оперативно-следственных мероприятий столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил пять складов с контрафактной продукцией. При обысках изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Следствие установило, что организаторы также занимались отмыванием преступных доходов с использованием подставных лиц ("дроперов"), на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств и сокрытия их происхождения. Часть незаконных доходов направлялась на сделки по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на автомобиль, использовавшийся для доставки запрещённой продукции. Организаторы объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- В Туркестанской области выявили 190 незаконных построек
- Кадры покушения на замакима Руслана Берденова показали в суде Шымкента
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области