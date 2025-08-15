В Астане пресечена деятельность крупной оптовой сети, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана через мессенджер Telegram и доставлялась курьерами, передает BAQ.KZ.

В ходе оперативно-следственных мероприятий столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил пять складов с контрафактной продукцией. При обысках изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.

Следствие установило, что организаторы также занимались отмыванием преступных доходов с использованием подставных лиц ("дроперов"), на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств и сокрытия их происхождения. Часть незаконных доходов направлялась на сделки по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на автомобиль, использовавшийся для доставки запрещённой продукции. Организаторы объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.