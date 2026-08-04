В Астане к 35-летию Независимости общественные деятели награждены нагрудным знаком «Парасатты тұлға»

В столице в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан партия «Байтақ» совместно с Республиканским научно-инновационным центром «Әділетті Қазақстан» провела торжественную церемонию награждения группы выдающихся граждан страны, которую возглавил первый казахский космонавт, Герой Советского Союза и Народный Герой Казахстана Токтар Аубакиров, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Цель мероприятия – отметить заслуги государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в становление и развитие независимого Казахстана, популяризировать национальные ценности, а также укрепить в обществе патриотизм и гражданскую ответственность.

В ходе встречи участники обсудили достижения Независимого Казахстана за 35 лет, значение общественно-политических реформ, вопросы укрепления государственности и сохранения национального единства. Особое внимание было уделено актуальности инициатив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленных на утверждение в обществе принципов честности, ответственности и справедливости.

В рамках торжественной церемонии общественным нагрудным знаком «Парасатты тұлға» были награждены граждане, которые на протяжении многих лет плодотворно трудились в сферах науки, образования, культуры, журналистики, правоохранительной деятельности и общественной работы, внеся весомый вклад в развитие страны.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя Центрального избирательного штаба партии «Байтақ», председатель Астанинского городского филиала партии Дидар Сатбеков отметил, что формирование экологической культуры является одной из важнейших задач современного общества.

«Сегодня экологические проблемы стали одной из самых актуальных тем в мире. Когда речь заходит об охране окружающей среды, мы часто говорим о различных инициативах и проектах. Однако их главная цель – сохранить чистую природу для будущих поколений. Ради будущего наших детей мы обязаны беречь реки и озёра, чистый воздух, степи и горы. Это общая обязанность каждого гражданина. В Казахстане вопросам формирования новой экологической культуры уделяется особое внимание. Я всегда считал, что отношение человека к своей малой родине является главным показателем его гражданской ответственности. Но для того чтобы изменить отношение людей, недостаточно лишь говорить правильные слова. Необходимо показывать пример конкретными делами. Только тогда в обществе сформируется культура бережного отношения к природе», – сказал он.

По словам Дидара Сатбекова, охрана природы – это общее дело всех граждан. Чтобы сохранить наш общий дом для будущих поколений, каждый должен внести свой вклад.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители научного сообщества, профессора, общественные активисты, журналисты, ветераны правоохранительных органов и представители казахстанской интеллигенции.

Участники подчеркнули важность укрепления ключевых ценностей независимости – национального единства, общественного согласия, государственных интересов и исторического самосознания. Особое внимание также было уделено вопросам патриотического воспитания молодёжи, формирования культуры добросовестного труда и гражданской ответственности.

В завершение торжественного мероприятия организаторы поздравили лауреатов общественного нагрудного знака «Парасатты тұлға», отметив, что их вклад в развитие государства и общества служит достойным примером для подрастающего поколения.