В Астане к Дню Республики пройдет около 150 праздничных мероприятий
В столице Казахстана в честь Дня Республики, который отмечается 25 октября, запланировано проведение порядка 150 культурных, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, передает BAQ.KZ.
Праздничные события охватят все районы города — от крупных площадок и культурных объектов до школ и жилых массивов. В эти дни в столице будут проходить концерты, выставки, круглые столы, конкурсы, турниры по национальным видам спорта, флешмобы и патриотические челленджи.
Особое внимание уделено награждению заслуженных работников, ветеранов труда и граждан, проявивших мужество.
Среди значимых мероприятий:
- проект "Қаламгер ұстаханасы" с еженедельными встречами с писателями;
- книжная выставка "Қазақстан туған елім – Ұлы өлкем" (10–31 октября);
- семинар "Формирование гражданской идентичности: роль национальных ценностей";
- республиканский турнир по казахской борьбе "Қазақстан Барысы" на "Барыс Арене" (18 октября);
- серия патриотических флешмобов, выставок и творческих конкурсов в образовательных учреждениях столицы.
Кроме того, 22 октября во Дворце школьников им. аль-Фараби пройдет республиканский конкурс "Елім дегендер!" для молодежи из разных регионов страны, а в Доме дружбы состоится фестиваль "Дәстүр мен Бірлік – Бір шаңырақ астында" с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана.
Праздничная программа завершится 25 октября большими концертами, акциями и патриотическими инициативами, объединяющими жителей столицы под девизом единства и национального духа.
