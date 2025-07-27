В преддверии нового учебного года в Астане завершается строительство 15 новых школ, из которых 7 входят в нацпроект "Комфортная школа", передает BAQ.KZ.

По словам акима города Жениса Касымбека, они помогут создать 28 тысяч ученических мест.

"Данные комфортные школы позволят создать 28 тыс. ученических мест (в две смены), что позволит устранить проблему 4 трехсменных и 7 переуплотненных школ", — отметил Касымбек.

В минувшем учебном году в городе уже были построены 24 школы, включая 16 комфортных, что дало дополнительно 66 тысяч ученических мест. По словам акима, школы строятся во всех районах столицы.

Ход реализации проекта проверили первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр просвещения Гани Бейсембаев и глава города. Также в столице продолжается возведение детских садов, дворцов школьников и других социальных объектов.

Касымбек подчеркнул, что эти работы ведутся в рамках поручения Президента по развитию социальной инфраструктуры столицы.