В Астане камеры начали «ловить» водителей с телефонами и без ремней

В Астане начали тестировать умные камеры, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют новые виды нарушений правил дорожного движения, передает BAQ.kz.

Теперь система может автоматически фиксировать не только привычные нарушения, но и, например, использование телефона за рулём или непристёгнутый ремень безопасности. Это стало возможным благодаря технологиям компьютерного зрения и машинного обучения, которые позволяют быстро и точно анализировать происходящее на дорогах.

Пока что новые функции работают в тестовом режиме.

Отмечается, что эти камеры являются частью единой цифровой системы города. Она интегрирована с государственными базами данных, что помогает лучше контролировать дорожную ситуацию и эффективнее управлять транспортными потоками.

Также разработчики подчёркивают, что при внедрении системы соблюдаются все требования законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности. Проект проходит необходимую сертификацию и реализуется поэтапно.

Ожидается, что такие технологии помогут снизить количество аварий, повысить дисциплину водителей и сделать дороги Астаны безопаснее.