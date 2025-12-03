Наркопреступность продолжает оставаться одной из наиболее серьёзных угроз для общественной безопасности, влияя на здоровье жителей, социальную стабильность и национальные интересы страны, передает BAQ.KZ.

О том, как в столице ведут борьбу с распространением запрещённых веществ, на брифинге в региональной Службе коммуникаций рассказала старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопрестности ДП Астаны Алия Кибаткызы.

По её словам, основным источником распространения наркотиков в столице остаются синтетические вещества, которые производятся в подпольных лабораториях. Благодаря доступности ингредиентов и активному продвижению через Интернет такие препараты быстро распространяются среди молодёжи. В этой связи перед полицейскими поставлены задачи по активному выявлению нарколабораторий и пресечению деятельности преступных групп, работающих в онлайн-формате.

Для повышения эффективности борьбы во все подразделения департамента были направлены методические рекомендации по выявлению и предупреждению наркопреступлений. Только в этом году в результате оперативных мероприятий пресечена деятельность трёх организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков через Интернет, а также ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетики. Все участники схем задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

С начала года зарегистрировано 698 фактов, связанных с синтетическими наркотиками. Из них 207 квалифицируются как уголовные преступления, включая 138 случаев сбыта. Из незаконного оборота изъято почти 46 килограммов синтетических веществ.

Полиция ежедневно мониторит интернет-пространство в поисках ресурсов, связанных с продажей наркотиков. По итогам этой работы на блокировку направлено 1 263 интернет-ресурса. Кроме того, заблокированы 2 564 банковские карты, использованные в преступных схемах, на общую сумму 55,6 млн тенге. Возбуждено 13 уголовных дел за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков.

С 11 марта действует новая статья 440-1 КоАП, предусматривающая административную ответственность за немедицинское употребление наркотиков. С момента её введения к ответственности привлечены 683 человека, из них 510 получили административный арест.