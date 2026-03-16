В Астане ликвидировали пожар в банном комплексе
Сегодня 2026, 03:16
Сегодня 2026, 03:16Сегодня 2026, 03:16
Фото: МЧС РК
На территории банного комплекса по ул. Шалкоде в Астане произошло возгорание бани из сруба, передает BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения пожарных. Благодаря слаженной работе спасателей удалось быстро локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние бани.
Пожар полностью ликвидирован на площади 20 кв.м., пострадавших нет.
