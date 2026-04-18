В Астане ликвидировали рекламу наркотиков

В Астане прошел очередной рейд, направленный на профилактику наркопреступности. В этот раз вместе с сотрудниками полиции на улицы вышли молодые волонтеры, чтобы выявить и закрасить граффити с рекламой наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие организовано в рамках концепции «Астана – город без наркотиков» и принципа «Закон и порядок». В нем приняли участие сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, местная полицейская служба и волонтеры центра «Астана жастары».

В начале рейда участковые инспекторы получили инструкции о порядке работы в своих районах. После этого полицейские и волонтеры приступили к обходу городских улиц для поиска мест с рекламой запрещенных веществ.

В ходе обхода была выявлена и закрашена реклама наркотиков, нанесенная на стены жилых домов, заборы и в общественных местах.

По словам оперуполномоченного Управления по противодействию наркопреступности, капитана полиции Жандоса Сейтенова, работа в этом направлении ведется системно.

«В настоящее время в рамках концепции «Астана – город без наркотиков» и проекта «Закон и порядок» реализуется комплексный план на 2026-2028 годы. В соответствии с ним мы совместно с молодежными организациями на постоянной основе проводим работу по выявлению и ликвидации наркограффити в городе», – отметил он.

По его словам, подобные незаконные надписи чаще всего выявляются в ходе ежедневной работы участковых инспекторов и оперативников. Кроме того, важную роль играют сообщения, поступающие от жителей.

Участковый инспектор управления полиции района Байконыр, майор полиции Куаныш Мирзаев, разъяснил порядок проведения рейда.