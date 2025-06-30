В Астане очевидцы засняли весьма необычный способ борьбы с последствиями дождя: коммунальный работник вручную откачивал воду с проезжей части… лопатой и мусорным контейнером, передает BAQ.KZ.

Видео с места событий, опубликованное в соцсетях, моментально стало вирусным и вызвало бурю обсуждений.

Событие произошло на левом берегу столицы. На кадрах видно, как мужчина с завидным упорством черпает воду из огромной лужи лопатой и переливает её в обычный бак для мусора. Несмотря на абсурдность ситуации, коммунальщик продолжает работу, будто это совершенно нормальная практика.

Пользователи соцсетей не скрывали иронии и возмущения. "Technology", "Сквозь инновации - в светлое будущее", "Только в Астане можно увидеть такое", - пишут комментаторы. Некоторые отметили, что видео символизирует "бюджетный подход" к городским проблемам.

Пока официальные лица ситуацию не прокомментировали. Неизвестно, было ли это личной инициативой работника или попыткой временного решения в условиях отсутствия техники. Тем не менее, ролик стал ещё одним поводом для обсуждения состояния ливневой системы в столице и подхода к управлению городским хозяйством.