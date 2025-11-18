В столице воспитанники детского сада №86 "Зияткер" приняли участие в необычном творческом проекте, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В рамках инициативы "Абай аманаты" дети создали портрет великого казахского поэта Абая Кунанбайулы, используя для работы 560 пуговиц. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Портрет полностью выполнен руками малышей: каждая пуговица была приклеена на своё место ребенком. Педагоги отмечают, что подобная творческая работа помогает детям не только познакомиться с образом выдающегося мыслителя, но и глубже почувствовать духовные ценности, которые он олицетворяет.

Создание портрета Абая способствует формированию уважительного отношения к национальному наследию. Дети учатся понимать значимость казахской культуры, проявлять внимание, терпение и творческое мышление. Процесс выбора цвета, расположения и порядка пуговиц развивает художественное воображение и образное восприятие.

Помимо культурной составляющей, проект выполняет и важную развивающую функцию. Работа с мелкими элементами отлично улучшает моторику, помогает совершенствовать точность движений, координацию рук и эстетический вкус ребенка.

Педагоги подчеркивают, что такие занятия помогают детям открывать для себя духовный мир Абая. Каждый раз, когда ребенок создаёт образ великого поэта, у него формируется интерес, уважение и желание узнать больше о его личности и наследии.