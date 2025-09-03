В детском саду №84 "Каусар" в Астане стартовал необычный экологический проект в рамках акции "Таза Қазақстан", направленный на воспитание у детей бережного отношения к природе и навыков труда, передает BAQ.KZ.

Инициатором стала заведующая детским садом Балауса Толеугалиевна, которая предложила малышам попробовать вырастить декоративную капусту — растение с необычайной красотой и долгим периодом цветения.

Проект, начатый осенью 2024 года, стал первым подобным опытом в учреждении. Совместно с пятью воспитателями команда детского сада провела исследование, отобрав семена капусты не только из Казахстана, но и из соседних стран — Китая и России, чтобы сравнить разные сорта и выбрать лучшие для выращивания.

Дети с большой радостью участвовали в посадке и уходе за растениями: поливали капусту, наблюдали, как из маленьких ростков появляются зеленые листья. Процесс роста позволил малышам почувствовать связь с природой и понять ценность труда и терпения.

Особенность декоративной капусты в том, что она цветёт до первых снегопадов, что делает её живым украшением двора детского сада в течение длительного времени. Итоги проекта подведут после наступления зимы, но уже сейчас он стал ярким примером экологического воспитания и развития у детей любви к природе.