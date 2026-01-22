  • 22 Января, 13:44

В Астане массово растет число заболеваемостью кори среди детей

В Астане растёт число случаев кори - с начала 2026 года зарегистрировано 384 первичных случая, из них 234 (61%) подтверждены лабораторно.

Фото: Акимат города Астаны

Большинство заболевших - дети до 14 лет (218 случаев, или 93,2%), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу СЭС города Астана.

Основная группа риска -  непривитые дети. На них приходится 93,5% случаев, в том числе 144 ребёнка (61,5%) из-за отказа родителей. Ещё 26,5% заболели до возраста вакцинации.

Корь - дно из самых заразных заболеваний: при контакте с больным заражаются до 95% незащищённых людей. Вирус передаётся воздушно-капельным путём и быстро распространяется в детских коллективах, школах и детских садах.

В Астане проводится догоняющая вакцинация для детей и подростков, пропустивших прививки, а также экстренная иммунизация контактных лиц в течение 72 часов после контакта с больным.

СЭС призывает родителей проверять прививки детей, своевременно делать их и не отказываться от экстренной вакцинации.

