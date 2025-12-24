Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Астаны, где затронул вопросы транспортно-транзитного потенциала столицы и развития авиационной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Президент заявил о необходимости рассмотреть возможность строительства нового аэропорта для увеличения пропускных возможностей города.

"Для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству и акимату детально проработать инициативу.

"Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения", — отметил он.

При этом Президент напомнил, что ранее на совещании уже обсуждалась тема формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта.

Отдельное внимание было уделено обеспеченности авиационным топливом.

"Однако в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов, можно сказать, уже сказывается", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он указал на необходимость принятия практических решений со стороны Правительства.

"Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны", — сказал Президент, добавив, что позиция по этому вопросу должна быть четко сформулирована.

"Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение", — заключил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув значимость комплексного подхода к развитию авиационной и транспортной инфраструктуры столицы.