В Астане мужчина напал на супругу на улице: возбуждено уголовное дело

34-летний мужчина задержан.

Сегодня 2026, 15:32
Фото: Pixabay.com

В Астане произошёл семейно-бытовой конфликт, который попал на видео и вызвал общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл возле жилого комплекса «Саржайлау». По словам очевидцев, мужчина с детской коляской на глазах у прохожих применил физическое насилие в отношении своей супруги. Свидетели происшествия вызвали полицию.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 34-летний мужчина — задержан и доставлен в отделение полиции, где он помещён в изолятор временного содержания.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении него вынесено защитное предписание, предусматривающее ограничения на контакт с потерпевшей.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

