В Астане мужчина напал на супругу на улице: возбуждено уголовное дело
34-летний мужчина задержан.
Сегодня 2026, 15:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
В Астане произошёл семейно-бытовой конфликт, который попал на видео и вызвал общественный резонанс, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл возле жилого комплекса «Саржайлау». По словам очевидцев, мужчина с детской коляской на глазах у прохожих применил физическое насилие в отношении своей супруги. Свидетели происшествия вызвали полицию.
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — 34-летний мужчина — задержан и доставлен в отделение полиции, где он помещён в изолятор временного содержания.
В правоохранительных органах уточнили, что в отношении него вынесено защитное предписание, предусматривающее ограничения на контакт с потерпевшей.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.