  • 5 Августа, 07:19

В Астане мужчина угнал BMW при помощи эвакуатора

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Сегодня, 05:50
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 05:50
Сегодня, 05:50
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Фото: Polisia.kz

В Астане мужчина угнал автомобиль BMW-325, оставленный владельцем без присмотра у обочины рядом с одним из рынков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили сотрудники криминальной полиции района Сарыарка, к угону причастен 35-летний мужчина. Он некоторое время наблюдал за машиной и, решив, что авто никому не принадлежит, организовал его транспортировку.

Подозреваемый договорился с водителем эвакуатора, не раскрыв ему истинных намерений, и с помощью спецтехники доставил чужую иномарку к себе домой. Таким образом, транспортное средство было тайно похищено "путём свободного доступа", уточнили в полиции.

Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело, а автомобиль уже возвращён законному владельцу.

"Полиция рекомендует автовладельцам оставлять автомобили на охраняемых стоянках и устанавливать сигнализацию во избежание краж и угонов", - говорится в сообщении.

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