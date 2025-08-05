В Астане мужчина угнал автомобиль BMW-325, оставленный владельцем без присмотра у обочины рядом с одним из рынков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили сотрудники криминальной полиции района Сарыарка, к угону причастен 35-летний мужчина. Он некоторое время наблюдал за машиной и, решив, что авто никому не принадлежит, организовал его транспортировку.

Подозреваемый договорился с водителем эвакуатора, не раскрыв ему истинных намерений, и с помощью спецтехники доставил чужую иномарку к себе домой. Таким образом, транспортное средство было тайно похищено "путём свободного доступа", уточнили в полиции.

Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело, а автомобиль уже возвращён законному владельцу.