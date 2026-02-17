В Астане мужчину арестовали на 15 суток за приставание к девочке в лифте
12 февраля 2026 года судом Астаны было рассмотрено дело о нарушении личного пространства несовершеннолетней, передает BAQ.KZ.
По данным судебного заседания, 11 февраля около 11:00 мужчина находился на первом этаже жилого дома и зашёл в лифт вместе с девочкой 2014 года рождения. Он подошёл вплотную сзади к ребёнку, задев её рюкзак. Когда девочка обернулась, мужчина покинул лифт.
Законный представитель потерпевшей сообщила, что после инцидента дочь вернулась домой в тревожном состоянии. Мужчина свою вину не признал и не объяснил мотивы своего поведения.
Суд признал действия астанчанина нарушением части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство») с отягчающим обстоятельством – совершение правонарушения в отношении малолетнего лица. В качестве наказания ему назначен административный арест на 15 суток.
Суд отметил, что меры направлены на восстановление социальной справедливости и предотвращение подобных нарушений в будущем.
