В Астане 58-летнего мужчину арестовали на пять суток за приставания к девушке, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям столицы.

По данным суда, 9 августа мужчина, проходя мимо коммерческого помещения, дотронулся до интимного места потерпевшей, которая в этот момент убирала территорию. Его действия зафиксировала камера смартфона, и кадры разошлись в социальных сетях.

Пострадавшая по имени Ариана, которая работает фитнес-тренером, обратилась в полицию, после чего нарушителя задержали. В суде он полностью признал вину, выразил раскаяние и просил о более мягком наказании, ссылаясь на то, что воспитывает шестерых детей.

Дело квалифицировали по ч.1 ст.434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"), санкция которой предусматривает штраф в размере 20 МРП либо арест сроком от 5 до 15 суток.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости, воспитания лица, в духе соблюдения требований законодательства РК, уважения к правопорядку, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, суд находит обоснованным назначить административное взыскание в виде ареста 5 (пяти) суток, — говорится в сообщении суда.

Постановление пока не вступило в законную силу.