В Астане на четыре дня изменят движение на улице Бараева

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.

29 Августа 2026, 15:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 29 Августа 2026, 15:34
29 Августа 2026, 15:34
161
Фото: Pixabay.com

В Астане временно изменят схему движения на участке улицы А. Бараева от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова. Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя дорожного полотна.

По информации акимата столицы, частичное перекрытие будет действовать с 29 августа по 1 сентября. В этот период транспорт сможет двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.

На участке установят временные дорожные знаки и указатели. 

Самое читаемое

Наверх