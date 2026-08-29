В Астане на четыре дня изменят движение на улице Бараева
Водителей и пешеходов просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты.
29 Августа 2026, 15:34
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29 Августа 2026, 15:3429 Августа 2026, 15:34
161Фото: Pixabay.com
В Астане временно изменят схему движения на участке улицы А. Бараева от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова. Ограничения связаны с укладкой верхнего слоя дорожного полотна.
По информации акимата столицы, частичное перекрытие будет действовать с 29 августа по 1 сентября. В этот период транспорт сможет двигаться по одной стороне дороги в обоих направлениях.
На участке установят временные дорожные знаки и указатели.
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