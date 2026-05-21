В Астане на два дня ограничат движение по улице Кенесары
Причиной перекрытия станет укладка верхнего слоя асфальта.
Сегодня 2026, 07:11
Фото: Pixabay.com
В Астане временно ограничат движение транспорта на участке улицы Кенесары. Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования.
Ограничения будут действовать 21 и 22 мая на отрезке от улицы Уалиханова до улицы Габдуллина.
На время проведения дорожных работ движение на участке будет частично ограничено. Для водителей установят временные дорожные знаки и указатели.
В столице продолжается сезон дорожного ремонта. Ранее частичные ограничения движения ввели на проспекте Тлендиева, а также на улице Муканова, где продолжаются работы по среднему ремонту дорожного покрытия.