В Астане на два месяца закроют на реставрацию монумент «Астана жұлдызы»

В Астане с 5 июня по 15 августа 2026 года пройдут ремонтно-реставрационные работы на монументе «Астана жұлдызы», расположенном на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра. Об этом сообщили в акимате столицы.

Как отметили в городской администрации, работы проводятся для сохранения историко-культурного наследия и поддержания объекта в надлежащем состоянии.

Монумент «Астана жұлдызы» является одной из узнаваемых достопримечательностей города. Высота композиции составляет около 40 метров, а ее центральным элементом выступает золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами.

Завершить реставрацию планируется 15 августа.