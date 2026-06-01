В Астане на два месяца закроют на реставрацию монумент «Астана жұлдызы»
Сегодня 2026, 00:31
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Сегодня 2026, 00:31Сегодня 2026, 00:31
119Фото: Акимат Астаны.
В Астане с 5 июня по 15 августа 2026 года пройдут ремонтно-реставрационные работы на монументе «Астана жұлдызы», расположенном на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра. Об этом сообщили в акимате столицы.
Как отметили в городской администрации, работы проводятся для сохранения историко-культурного наследия и поддержания объекта в надлежащем состоянии.
Монумент «Астана жұлдызы» является одной из узнаваемых достопримечательностей города. Высота композиции составляет около 40 метров, а ее центральным элементом выступает золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами.
Завершить реставрацию планируется 15 августа.
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