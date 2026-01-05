В Астане на левом берегу сгорел грузовик
Сегодня, 22:51
48Фото: Скрин из видео МЧС РК.
В районе Нура на пересечении улиц Ш. Айтматова и Сыганак произошло возгорание грузового автомобиля. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
По прибытии спасатели зафиксировали открытое горение кабины грузовика. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
