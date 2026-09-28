В Астане на массовом мероприятии провели акцию против наркотиков

На концерте Кайрата Нуртаса в Астане сотрудники полиции провели профилактическую акцию против наркоправонарушений. Перед началом концерта и во время мероприятия полицейские вместе с волонтёрами раздавали зрителям информационные материалы и рассказывали, куда можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков.

В акции также участвовали маскоты Тәртіпбек и Тазабек. Они встречали гостей и напоминали о соблюдении правил поведения и общественного порядка. В Департаменте полиции отметили, что подобные акции на массовых мероприятиях позволяют информировать большое количество людей, в том числе молодёжь, о последствиях наркоправонарушений.

Профилактические мероприятия продолжатся в рамках комплекса мер «Астана – город без наркотиков».