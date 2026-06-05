В Астане на месяц перекроют участок улицы Толе би

В столице временно ограничат движение по улице Толе би на участке от улицы Бухар Жырау до проспекта Улы Дала.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Движение на данном участке будет полностью перекрыто с 5 июня по 5 июля.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

На время работ на участке установят временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности и удобства участников дорожного движения.

Какие еще дороги перекрыты в Астане

Проспект Тлендиева: новые ограничения до июля

С 6 июня по 6 июля частично ограничат движение на проспекте Тлендиева в районе строительства транспортной развязки на пересечении с улицей Бейсековой.

Несмотря на ремонтные работы, движение полностью перекрывать не будут. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Другие ограничения на Тлендиева

Кроме того, с 31 мая по 15 июня продолжается частичное ограничение движения на проспекте Тлендиева на участке от улицы Баршын до транспортной развязки.

Здесь также организовано движение по одной стороне дороги без полного перекрытия проезда.

Пересечение Айтеке би и Коргалжынского шоссе

До 12 июня дорожные работы ведутся на пересечении улицы Айтеке би и Коргалжынского шоссе.

Движение сохраняется в обоих направлениях, однако транспорт пропускают по одной стороне проезжей части. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Е-489 и Умай ана.

Проспект Мангилик Ел

Самые длительные ограничения связаны со строительством новых улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

С 15 апреля по 1 сентября полностью закрыт проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. Подъезд к медучреждению организован со стороны проспекта Мангилик Ел.

Также с 26 апреля по 1 сентября полностью перекрыт участок между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных коммуникаций.