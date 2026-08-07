В Астане на неделю ограничат движение по улице Валиханова

7 Августа 2026, 09:31
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Baq.kz 7 Августа 2026, 09:31
7 Августа 2026, 09:31
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Фото: Baq.kz

В Астане с 7 по 13 августа частично ограничат движение на улице Шокана Валиханова. Это связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

Ограничения будут действовать на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Сакена Сейфуллина.

Во время ремонта движение транспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что с 5 по 25 августа будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Алаш. 

Какие еще дороги перекрыты в Астане читай в нашем материале.

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