В Астане с 7 по 13 августа частично ограничат движение на улице Шокана Валиханова. Это связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.

Ограничения будут действовать на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Сакена Сейфуллина.

Во время ремонта движение транспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что с 5 по 25 августа будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Алаш.

Какие еще дороги перекрыты в Астане читай в нашем материале.