В Астане на неделю ограничат движение по улице Валиханова
7 Августа 2026, 09:31
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7 Августа 2026, 09:317 Августа 2026, 09:31
388Фото: Baq.kz
В Астане с 7 по 13 августа частично ограничат движение на улице Шокана Валиханова. Это связано с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает BAQ.KZ.
Ограничения будут действовать на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы Сакена Сейфуллина.
Во время ремонта движение транспорта организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения. Для безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что с 5 по 25 августа будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Алаш.
Какие еще дороги перекрыты в Астане читай в нашем материале.
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