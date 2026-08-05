В Астане с 5 по 25 августа будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Алаш. Об этом сообщили в акимате столицы.

Ограничения связаны с проведением работ по устройству бетонного покрытия под весовые датчики.

Ремонтные работы будут вестись на участке протяженностью 400 метров.

На время проведения работ движение транспорта организуют по полосам встречного направления, что позволит сохранить проезд автомобилей.

В акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и направляющие указатели.