В Астане на три недели ограничат движение по шоссе Алаш
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В Астане с 5 по 25 августа будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Алаш. Об этом сообщили в акимате столицы.
Ограничения связаны с проведением работ по устройству бетонного покрытия под весовые датчики.
Ремонтные работы будут вестись на участке протяженностью 400 метров.
На время проведения работ движение транспорта организуют по полосам встречного направления, что позволит сохранить проезд автомобилей.
В акимате призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и направляющие указатели.
Какие еще дороги перекрыты в Астане
В столице продолжается реализация сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов, из-за которых временно ограничено движение транспорта на ряде улиц.
Так, до 20 августа полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би. Ограничения связаны со строительством нового участка улицы Толе би от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала. Объезд организован через проспект Туран, улицу Е54 и местные проезды.
Кроме того, до 1 сентября закрыт участок в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганак – между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». Здесь ведутся строительство новой улицы и прокладка инженерных сетей.
До 1 сентября также ограничен проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники № 9. Подъезд к медицинскому учреждению сохранен со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Самыми продолжительными остаются ограничения на улице Алматы. С 20 июня и до конца 2026 года полностью закрыт участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят транспортный тоннель между проспектом Мәңгілік Ел и улицей Сауран. При этом движение через перекрестки Алматы – Акмешит и Алматы – Туркестан сохраняется.
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