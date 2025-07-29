С 26 июля по 6 августа в столице частично перекроют улицу Сейфуллина на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. В этот период движение автотранспорта будет организовано в одном направлении, при этом сначала транспорт будет двигаться в сторону проспекта Республики, а затем — в сторону проспекта Сарыарка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят временные знаки и указатели. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать временные правила движения на период ремонта.