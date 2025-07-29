  • 29 Июля, 19:52

В Астане на несколько дней закрывают ключевой участок дороги

Участок Сейфуллина перекроют почти на две недели.

Сегодня, 18:33
АВТОР
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В Астане на несколько дней закрывают ключевой участок дороги Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
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С 26 июля по 6 августа в столице частично перекроют улицу Сейфуллина на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка, передает BAQ.KZ.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. В этот период движение автотранспорта будет организовано в одном направлении, при этом сначала транспорт будет двигаться в сторону проспекта Республики, а затем — в сторону проспекта Сарыарка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят временные знаки и указатели. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и соблюдать временные правила движения на период ремонта.

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