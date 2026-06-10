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В Астане на несколько ночей перекроют движение на ряде перекрестков

Сегодня 2026, 18:00
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 18:00
Сегодня 2026, 18:00
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Фото: BAQ.KZ

В Астане временно ограничат движение транспорта на нескольких перекрестках в связи с заменой дефектного асфальтового покрытия. Об этом сообщили городские службы, передает BAQ.KZ.

Ограничения будут действовать в ночное время и затронут четыре перекрестка по улице Ж. Нажимеденова.

Где и когда перекроют движение

Полное перекрытие движения запланировано по следующим адресам:

  • перекресток улиц Ж. Нажимеденова и К. Куанышбаева - с 21:00 10 июня до 07:00 11 июня;
  • перекресток улиц Ж. Нажимеденова и К. Аманжолова - с 21:00 12 июня до 07:00 13 июня;
  • перекресток улиц Ж. Нажимеденова и С. Нурмагамбетова - с 21:00 13 июня до 07:00 14 июня;
  • перекресток улиц С. Нурмагамбетова и А. Байтурсынова - с 21:00 14 июня до 07:00 15 июня.

Работы проводятся в рамках ремонта дорожного покрытия. В связи с временными ограничениями автомобилистам рекомендуют заранее учитывать изменения в организации движения и выбирать альтернативные маршруты объезда.

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