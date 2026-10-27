В Астане на ночь перекроют перекресток Туркестан и Достык

В Астане вечером 28 октября полностью закроют движение на пересечении улиц Туркестан и Достык. Ограничение продлится всю ночь и затронет автомобилистов, планирующих проехать через этот участок.

Движение перекроют в среду, 28 октября, в 21:00. Открыть перекресток планируют в четверг, 29 октября, в 07:00.

Причина временного ограничения связана с ремонтом дорожного покрытия.

На время проведения работ установят дорожные знаки и указатели, предупреждающие об изменениях в организации движения.

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда, особенно если поездка запланирована на поздний вечер или раннее утро.