  • 8 Августа, 16:52

В Астане на оживлённом перекрёстке сбили пешехода

Пострадавшая жива.

Сегодня, 16:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Айгерим Бакпаева Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
102
Фото: Айгерим Бакпаева

Накануне вечером в Астане на пересечении улиц Туркестан и Орынбор водитель автомобиля Subaru совершил наезд на пешехода. По данным полиции, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, передаёт корреспондент BAQ.KZ

Очевидец происшествия, который видел момент аварии, рассказал, что девушка дошла до середины и в это время загорелся красный.

"Она пошла назад. Одна машина её пропустила, а вторая не заметила и на скорости сбила. Удар был очень сильный. Она отлетела на приличное расстояние. Потеряла сознание. Потом пришла в себя, начала стонать и плакать. Виновата, конечно, девушка. Наверное, она получит штраф", - сказал молодой человек.

Скорая приехала в течение 5-7 минут. Пострадавшую госпитализировали.

На данный момент полиция проводит проверку.

"Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и проявления особой внимательности на дорогах", - сказали в пресс-службе ДП Астаны.

Самое читаемое

Наверх