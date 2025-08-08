Накануне вечером в Астане на пересечении улиц Туркестан и Орынбор водитель автомобиля Subaru совершил наезд на пешехода. По данным полиции, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, передаёт корреспондент BAQ.KZ

Очевидец происшествия, который видел момент аварии, рассказал, что девушка дошла до середины и в это время загорелся красный.

"Она пошла назад. Одна машина её пропустила, а вторая не заметила и на скорости сбила. Удар был очень сильный. Она отлетела на приличное расстояние. Потеряла сознание. Потом пришла в себя, начала стонать и плакать. Виновата, конечно, девушка. Наверное, она получит штраф", - сказал молодой человек.

Скорая приехала в течение 5-7 минут. Пострадавшую госпитализировали.

На данный момент полиция проводит проверку.