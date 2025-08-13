В Астане открыта первая спортивная площадка для лиц с ограниченными возможностями построенная на средства собранные с благотворительного марафона "Забег единства", передает BAQ.kz.

Торжественное открытие спортивной площадки состоялось в парке "Жерұйық".В церемонии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутат Сената Парламента РК, руководитель республиканского центра "Жомарт Жан" Евгений Больгерт, представители этнокультурных объединений столицы и общественные активисты.

Площадка построена на средства, собранные в ходе благотворительного марафона "Забег единства", прошедшего 1 мая 2025 года по инициативе Ассамблеи народа Казахстана и приуроченного к ее 30-летию. Проект реализован в рамках инициативы АНК "Спортивная платформа "Жеңіс – бірлікте" и стал важной частью общенационального движения по развитию доступной спортивной инфраструктуры для людей с особыми потребностями.

Открытие первой спортивной площадки в Астане дало старт доброй традиции, которая охватит все регионы Казахстана. Этот проект стал доказательством того, что по-настоящему значимые перемены начинаются с солидарности и общих усилий.