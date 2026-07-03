В Астане на три дня ограничат движение по улице Сыганак
С 4 по 6 июля на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра будут укладывать новый асфальт.
Сегодня 2026, 17:37
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Сегодня 2026, 17:37Сегодня 2026, 17:37
103Фото: BAQ.KZ
В Астане с 4 по 6 июля частично ограничат движение транспорта по улице Сыганак. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
Ограничения связаны с работами по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра.
При этом движение полностью перекрывать не будут. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршрут, учитывать временные изменения в организации дорожного движения и соблюдать требования временных дорожных знаков. На время проведения работ на участке установят необходимые указатели и средства организации движения.
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