В Астане на три дня ограничат движение по улице Сыганак

В Астане с 4 по 6 июля частично ограничат движение транспорта по улице Сыганак. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

Ограничения связаны с работами по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Акмешит до проспекта Кабанбай батыра.

При этом движение полностью перекрывать не будут. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршрут, учитывать временные изменения в организации дорожного движения и соблюдать требования временных дорожных знаков. На время проведения работ на участке установят необходимые указатели и средства организации движения.